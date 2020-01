Comportamento dos adeptos vale processos disciplinares a Benfica e Sp. Braga

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF instaurou processos disciplinares a Benfica e Sporting de Braga por comportamento indevido dos adeptos dos dois clubes nos encontros da 16ª jornada frente a Aves e Tondela, respetivamente.





Além dos referidos processos, encarnados e arsenalistas foram ainda castigados com o pagamento de multas. De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo CD, o Benfica terá de pagar 3698 euros por utilização de engenho pirotécnico nos últimos minutos da partida por parte dos adeptos, que também dirigiram palavras ao guarda-redes do Aves.

Já o Sp. Braga vai desembolsar 3144 euros pelo rebentamento de um petardo no início da segunda parte e por cânticos impróprios entoados pela claque do clube minhoto em vários momentos do jogo.