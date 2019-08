Confusão nas bancadas dos Arcos

Após o quarto golo do Rio Ave, a confusão instalou-se entre um grupo de adeptos da casa e os adeptos do Aves. Localizados no mesmo lado e separados por alguns metros, em virtude do encerramento da outra bancada, os apoiantes das duas equipas protagonizaram um momento de tensão, com cadeiras arremessadas e uma acesa troca de injúrias. Um episódio menos positivo na partida que motivou intervenção da Polícia, que tomou conta da ocorrência e rapidamente sanou a situação.