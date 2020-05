Conheça as condições para a escolha de estádios na Liga NOS

A Federação Portuguesa de Futebol recebeu da Direção Geral de Saúde as condições para o regresso da 1.ª Liga e da Taça de Portugal, no qual vem comunicado que "as competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios".





Como se pode ler no comunicado colocado pela FPF no seu site, os jogos serão à porta fechada e a circulação nos arredores limitada, estando proibido a concentração de pessoas. Isto também se aplica aos hotéis e centros de treino.No que toca à escolha dos estádios, estes têm de ter condições que permitam a implementação das medidas de prevenção e controlo de infeção. Ou seja, complexos mais modernos com melhores condições a nível de balneários e ginásios. Tem de haver também limpeza e desinfeção regular, circuitos definidos de pessoas, áreas delimitadas no interior dos estádios para diferentes categorias profissionais e disponibilização de equipamentos e produtos de desinfeção.No entanto, ainda não estão escolhidos, pois a FPF ainda terá de elaborar um Plano de Contingência por cada clube no qual terá de incluir a seleção dos estádios para as competições oficiais, bem como os seus critérios.