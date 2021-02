Revelados os árbitros nomeados para a 19.ª jornada da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem divulgou esta quinta-feira as nomeações dos árbitros que vão dirigir os jogos da 19.ª jornada da 1ª Liga.





André Narciso foi o escolhido para apitar o jogo entre o Sporting, líder do campeonato, e o Paços de Ferreira (segunda-feira, 20h15 horas), com Paulo Brás e José Luzia como fiscais de linha, e Luís Ferreira no VAR.Manuel Mota vai estar no dérbi da invicta entre FC Porto e Boavista (sábado, às 20h30 horas), auxiliado por Jorge Fernandes e Luciano Maia. Vítor Ferreira será o VAR; Manuel Oliveira vai dirigir a receção do Moreirense ao Benfica (domingo, às 20h15 horas), com Tiago Leandro e Nélson Cunha como auxiliares, e Fábio Melo na cabine do videoárbitro.Árbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Carlos Campos4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: David SilvaVAR: Vasco SantosAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e André Dias4.º árbitro: Rui LimaVAR: Rui OliveiraAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Vítor FerreiraAVAR: Bruno RodriguesÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Álvaro Mesquita4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Nélson Cunha4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Fábio MeloAVAR: Rui LicínioÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e José Luzia4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Bruno Jesus