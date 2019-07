Conselho de Justiça confirma V. Setúbal na 1.ª Liga

O Vitória de Setúbal vai em 2019/20 participar na Liga NOS e o Desportivo de Chaves na 2.ª Liga. A decisão foi hoje deliberada pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, após analisar hoje em reunião o recurso apresentado pelo Chaves, que alegava que a inscrição dos sadinos não cumpria os pressupostos financeiros, apurou Record junto de fonte próxima do processo.





O órgão de Justiça da FPF considerou improcedente a pretensão do emblema transmontano, 16.º classificado do último campeonato e primeiro despromovido à II Liga, confirmando que o emblema setubalense cumpriu os pressupostos financeiros. Com esta deliberação, o Chaves vê confirmada a sua participação na II Liga em 2019/20.O Vitória de Setúbal vai ainda hoje emitir um comunicado em relação à decisão agora conhecida.