Coronavírus: Liga ainda pode retomar em tempo útil

Com os campeonatos de futebol suspensos até data incerta devido ao coronavírus, António Costa fez uma previsão para o fim da epidemia acontecer em finais de maio. E, a confirmar-se este cenário do primeiro-ministro, não é de excluir que a Liga Portugal ainda consiga arranjar uma curta janela para realizar as últimas jornadas do campeonato.





"O surto não acabará nos próximos 15 dias, terá um pico em meados de abril, e só poderá ter um termo, se tudo correr no melhor dos cenários, em finais de maio", disse António Costa.Ora, com os campeonatos a terem de ficar concluídos até 30 de junho, não é de excluir que a Liga possa arranjar uma solução, por exemplo um playoff, de forma às provas se concluírem em tempo útil.