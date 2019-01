Costinha deixa Setúbal para reforçar Chaves "a título definitivo"

O médio Costinha é o quarto reforço do mercado de inverno do Desportivo de Chaves "a título definitivo", disse esta quarta-feira o V. Setúbal, 11.º classificado da Liga NOS.Em comunicado publicado na sua página oficial na rede social Facebook, a formação de Setúbal agradeceu "todo o empenho e profissionalismo demonstrado pelo jogador ao longo das últimas três épocas e meia" e desejou ao jogador "as maiores felicidades para a sua carreira desportiva".O emblema sadino, que garantiu na segunda-feira o defesa internacional português Sílvio por época e meia, destacou ainda que as negociações entre os dois clubes foram iniciadas no dia 9 de janeiro "ao contrário do que foi erradamente anunciado".O jogador, de 26 anos, deixa o Vitória de Setúbal após ter representado o clube pelo qual se estreou no escalão máximo do futebol português na temporada 2015/2016.Enquanto sénior, Costinha representou ainda Sertanense, Tocha e Lusitano, em Portugal, e Fredericia, na Dinamarca.O Desportivo de Chaves garantiu o quarto reforço no mercado de inverno para a equipa às ordens de Tiago Fernandes, depois de já ter contratado os extremos Luther Singh, sul-africano emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, português emprestado pelo FC Porto, e o defesa sérvio Nemanja Calasan, ex-Spartak Subotica.Em sentido inverso, o Desportivo de Chaves perdeu o defesa central brasileiro Marcão, vendido ao Galatasaray, da Turquia, e rescindiu "por mútuo acordo" com o defesa português Filipe Brigues e o atacante georgiano Avto.