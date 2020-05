Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Covid-19 invade liga portuguesa: já há 10 casos positivos Benfiquista David Tavares, três jogadores do V. Guimarães, outros tantos do Famalicão e um do Moreirense acusaram positivo





• Foto: Miguel Barreira