Da ironia de José Mota à 'traição' do Jamor a Belenenses e Chaves: as multas da jornada

José Mota foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a pagar 765 euros pela expulsão em Alvalade, frente ao Sporting. O técnico tinha explicado no final do jogo que apenas tinha batido palmas à sua equipa, mas o mapa de castigos refere que o gesto foi na direção da equipa de arbitragem."Dirigiu-se até ao meio-campo depois de sofrer um golo de pontapé de penálti, bateu palmas e disse na direção da equipa de arbitragem: ‘Isto é uma vergonha’. Já depois de ter sido expulso, bateu palmas em tom de ironia", pode ler-se.Pepa foi o outro treinador expulso nesta jornada. O técnico do Tondela disse ao árbitro do encontro com o Sp. Braga: "Só vês faltas contra nós", o que lhe valeu a ordem de expulsão e uma multa de 765 euros.O Nacional terá de pagar 4.782 euros por não ter regado o relvado antes da partida com o Boavista, como mandam os regulamentos. Os insulares justificaram o facto com uma avaria técnica numa bomba de água.Por seu lado, Belenenses e Chaves foram 'traídos' pelo Jamor. Azuis e flavienses foram multados em 306 euros pelo atraso no início da segunda parte e justificaram-no com a elevada distância entre os balneários e o terreno de jogo.