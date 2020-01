Daniel Ramos: «Não merecíamos este resultado»

Depois de ver a sua equipa perder por 1-0 na receção ao Famalicão, o treinador do Boavista assumiu as culpas pelo desaire numa partida em que os axadrezados jogaram com mais uma unidade durante mais de 80 minutos.





"A responsabilidade é toda minha, Perdemos, a culpa é minha e dou os parabéns ao Famalicão, que é um clube que estimo muito. Concedemos algumas oportunidades por culpa própria, por erros posicionais e por não termos a frieza para decidir melhor em determinados momentos, muitos deles próximos da baliza do Famalicão. Tínhamos mais um jogador em campo e podíamos ter controlado alguns contra-ataques por erros de posicionamento", admitiu Daniel Ramos, em conferência de imprensa, no final da partida deste sábado.O técnico considerou, contudo, que os boavisteiros acabaram por ser prejudicados em algumas decisões da arbitragem."O Boavista é tido como uma equipa que faz faltas, agressiva e que tem muitos amarelos por essa forma de atuar, mas isso não aconteceu. O Boavista jogou viril, mas o que vimos foi uma equipa, a do Famalicão, que sistematicamente foi fazendo faltas, algumas delas com cartões amarelos. Não viram situações para dois amarelos a jogadores do Famalicão, jogadores que deviam ter sido expulsos? Eu respondo, sim, claramente, mas isso não aconteceu, provavelmente, porque o guarda-redes foi expulso. Isso é falsear o que vai acontecendo no jogo", defendeu Daniel Ramos.

O treinador das panteras acrescentou ainda que o Boavista merecia outro resultado pelo que fez ao longo do encontro. "A equipa nunca deixou de ir à procura de outro resultado e não merecíamos este resultado. O empate já era penalizador, muito mais é perdermos este jogo", analisou.