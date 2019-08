Debandada, Chiquinho a sair e 'olés' a acabar: golo de Marega foi o 'fim' na Luz

O segundo golo do FC Porto, apontado por Marega, aos 86', ditou o 'fim' do clássico, com os dragões a darem aí um passo de gigante rumo ao triunfo por 2-0. Até porque, pouco depois, Chiquinho saiu lesionado, deixando o Benfica com 10 quando já não tinha mais substituições.





O tento do maliano originou ainda a saída de muitos adeptos encarnados da Luz, desgostosos com o resultado. Já nos descontos, ouviram-se 'olés' entoados pelas claques portistas sempre que a sua equipa tinha a posse.