Defesa ganês apontado a Benfica e FC Porto

A imprensa belga adianta este domingo que FC Porto e Benfica estão entre as equipas que terão demonstrado interesse na contratação do defesa central ganês Abdul Mumin, um jogador de 22 anos que se encontra em final de contrato com os dinamarqueses do Nordsjaelland. Para lá de dragões e águias, o defesa é igualmente seguido por Estrasburgo e Brighton, isto depois de em janeiro ter também estado na mira dos belgas do Zulte-Waregem e do KV Kortrijk.





Avaliado em 625 mil euros, Abdul Mumin chegou à Dinamarca em 2016, tendo desde então disputado mais de 50 encontros, metade desde desde o início do presente ano.