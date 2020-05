Definição do calendário da 1.ª Liga adiada para amanhã

A reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga que estava agendada para hoje foi adiada para amanhã, pelo que só nessa altura deverão surgir definições concretas em relação ao alinhamento dos jogos para as 10 jornadas que restam da 1ª Liga.





O motivo do diferimento esteve relacionado com questões de saúde envolvendo a diretora-executiva responsável pelo pelouro das competições, Helena Pires, pelo que os clubes que integram a comissão tiveram de anuir e esperar então que esta sexta-feira sejam limadas as arestas que ainda persistem.Recorde-se que existem várias propostas em cima da mesa, desde a que foi formulada pela própria Liga até à que foi interposta pela SportTV , que também tem voz ativa no processo e pretende defender os seus interesses comerciais.Tal como nosso jornal já tinha adiantado, a operadora televisiva pretende que o Famalicão-FC Porto e o Benfica-Tondela se disputem logo no dia 3 e junho, uma quarta-feira, antecipando assim a retoma da 1ª Liga em relação à data inicialmente estipulada, e que apontava para 4 de junho.