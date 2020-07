Dérbi entre Benfica e Sporting já tem data e hora marcadas

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira as datas e horas dos encontros da última jornada da Liga NOS, uma ronda na qual se destaca o dérbi entre Benfica e Sporting, que se disputará no sábado, pelas 21h15. Para além deste duelo, nota para o facto de o campeão FC Porto visitar o reduto do Sp. Braga à mesma hora (visto que leões e minhotos lutam diretamente pelo terceiro posto da Liga).





Quanto à luta da permanência, fica marcada para a tarde de domingo, pelas 19h30, com os jogos Portimonense-Aves,V. Setúbal-Belenenses e Moreirense-Tondela.Santa Clara-V. Guimarães, 19h00 – Sport TVGil Vicente-Paços de Ferreira, 21h15 – Sport TVMarítimo-Famalicão, 19h00 – Sport TVBoavista-Rio Ave, 19h00 – Sport TVBenfica-Sporting, 21h15 – BTVSp. Braga-FC Porto, 21h15 – Sport TVPortimonense-Aves, 19h30 – Sport TVV. Setúbal-Belenenses, 19h30 – Sport TVMoreirense-Tondela, 19h30 – Sport TV