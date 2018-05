Os dias nebulosos que se vivem no futebol português receberam ontem uma verdadeira lição do outro lado do Atlântico. Raúl Silva e Welthon, jogadores do Sp. Braga e do V. Guimarães, deixaram a rivalidade fora de campo e juntaram-se para um jogo solidário com amigos e familiares.

O central arsenalista e o avançado vitoriano foram os capitães das duas formações que se defrontaram em Belém, no Brasil. E vestiram-se a rigor. A equipa de Raúl Silva vestiu de vermelho e branco, ao passo que a de Welthon apresentou-se de branco e preto. Ambos os equipamentos tinham uma imagem grande do respetivo capitão de equipa. O resultado não foi revelado por nenhum dos jogadores, mas, pelas imagens divulgadas nas redes sociais, o duelo ficou marcado pela boa disposição. "Rivalidade em Portugal, mas na favela é tudo nosso. A amizade prevalece. Que durante o ano os nossos jogos sejam assim", escreveu o dianteiro do Vitória, numa publicação partilhada no seu Instagram.

Tanto Raúl Silva como Welthon são naturais de Belém, no estado do Pará, e já se conhecem há vários anos. Apesar de terem clubes comuns na sua carreira, nunca jogaram em simultâneo e, agora, fazem parte de dois emblemas com uma enorme rivalidade. No entanto, a amizade supera isso e ontem deram um belo exemplo de fair play para memória futura.

Autor: José Miguel Machado