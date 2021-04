A FPF divulgou esta sexta-feira os árbitros nomeados para a 29.ª jornada da Liga NOS - falta apenas a nomeação para o Farense-Portimonense, agendado para dia 27 (21H45). Artur Soares Dias estará no Sp. Braga-Sporting, Hélder Malheiro no Benfica-Santa Clarae Hugo Miguel no Moreirense-FC Porto.





Árbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno EIras4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Luís FerreiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Nélson Cunha4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Manuel MotaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro4.º árbitro: João BentoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Luís GodinhoAVAR: Valter RufoÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Vasco SantosAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: António NobreAVAR: André Campos