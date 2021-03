Dois penáltis mal assinalados e uma expulsão errada: 'pai' do VAR analisa lances polémicos da jornada

David Elleray, consultor contratado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e 'pai' do VAR, tem elaborado relatórios com análise e esclarecimento dos jogos das competições profissionais em Portugal. Esta semana, o antigo árbitro FIFA e atual diretor técnico do International Board clarificou lances do V. Guimarães-Boavista, Santa Clara-P. Ferreira e Tondela-Gil Vicente, da 21.ª jornada.





- Um remate atinge um defesa no braço/mão direita e o árbitro permite que o jogo prossiga e mais tarde interrompe para um pontapé livre;- Depois de receber informação do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e assinala pontapé de penálti;- As imagens mostram que o defesa moveu o seu braço direito para cima e afastado do corpo na direção da bola;- Intervenção correta do VAR uma vez que o árbitro cometeu um 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti.- Num pontapé de canto a bola atinge um defesa e a bola sai do terreno de jogo;- O árbitro, cuja visão se encontra afetada pela luminosidade do sol, assinala pontapé de canto, não havendo protestos por parte dos jogadores;- Após informação do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e assinala pontapé de penálti;- As imagens não mostram qualquer evidência que a bola teve contacto com a mão/braço do defesa.Mesmo que houvesse contacto, a mão/braço estava junto ao corpo não aumentando a volumetria do corpo de forma não natural;- O árbitro agiu corretamente em assinalar pontapé de canto (e não pontapé de penálti);- Intervenção incorreta do VAR uma vez que o árbitro não cometeu nenhum 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti;- A decisão final de assinalar pontapé de penálti foi incorreta.- O pontapé de penálti é inicialmente defendido pelo guarda-redes mas o executante acaba por marcar golo no ressalto;- O árbitro assistente levanta a bandeira indicando que o guarda-redesse adiantou da linha de baliza antes do pontapé ser executado;- O árbitro corretamente aplica a vantagem e valida o golo- Um atacante na área de penálti, passa o guarda-redes e remata à baliza;- A bola atinge um defensor no braço, em frente à baliza, e ressalta para baixo;- O árbitro assinala pontapé de penálti e exibe o cartão vermelho ao defesa;- Não houve intervenção do VAR;- As imagens mostram que no momento do contacto o braço do defesa estava junto ao corpo não aumentando a volumetria do corpo de forma não natural; não houve movimento do braço em direção à bola. Como tal, não houve infração de ‘mão’.- Devia ter havido intervenção do VAR uma vez que o árbitro cometeu um ‘claro e óbvio erro’ em assinalar pontapé de penálti e expulsar o defesa.