Dragão é agora líder: o que falta jogar a FC Porto e Benfica até final do campeonato

Com o triunfo do FC Porto nos Açores e o empate caseiro do Benfica, os dragões passaram para a frente do campeonato, agora com mais um ponto que as águias. Eis o que falta jogar às duas equipas nas 11 jornadas que restam da Liga NOS:





24.º Rio Ave (c)25.º Famalicão (f)26.º Marítimo (c)27.º Aves (f)28.º Boavista (c)29.º Paços de Ferreira (f)30.º Belenenses SAD (c)31.º Tondela (f)32.º Sporting (c)33.º Moreirense (c)34.º Sp. Braga (f)24.º V. Setúbal (f)25.º Tondela (c)26.º Portimonense (f)27.º Rio Ave (f)28.º Santa Clara (c)29.º Marítimo (f)30.º Boavista (c)31.º Famalicão (f)32.º V. Guimarães (c)33.º Aves (f)34.º Sporting (c)