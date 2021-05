Drama e cambalhotas no marcador: o resumo da luta pela permanência na última jornada da Liga

À entrada para a 34.ª e última jornada da Liga NOS estavam por definir um dos dois lugares de despromoção à Liga Sabseg (o Nacional tinha sido despromovido na 33.ª ronda, após derrota com o Famalicão), a equipa que disputaria o playoff e ainda quem terminaria no sexto lugar da tabela - que dá acesso à pré-eliminatória da UEFA Conference League.

No estádio D. Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães recebia o Benfica, uma tarefa que se figurava difícil mas aos vimaranenses bastava um empate para garantir o último lugar de acesso às competições da UEFA, mas não foram melhor do que uma derrota (1-3) diante das águias. Seferovic 'bisou' e subiu - ainda que à condição ao topo da tabela de melhores marcadores (22). Falta saber agora o Pote pode fazer o Sporting-Marítimo.

Com um olho no jogo em Guimarães estava o Santa Clara, que recebia nos Açores o Farense, equipa que tentava fugir à despromoção. No estádio de São Miguel, os açorianos fizeram o que lhes competia e golearam (4-0) o Farense - que diz, assim, 'adeus' à Liga NOS - e garantiram uma ida inédita às competições da UEFA. Os açorianos superaram a sua melhor temporada e fecharam o campeonato com pontuação e classificação históricas.

Luta pela permanência

Farense, Rio Ave, Boavista e Portimonense entravam para esta última jornada com o 'coração nas mãos', embora a formação liderada por Paulo Sérgio estivesse em melhor posição para se manter no principal escalão de futebol, uma vez que somavam mais pontos do que os seus adversários diretos pela permanência (34). Em casa, empatou (0-0) com o Sp. Braga e respirou de alívio.

Se, nos Açores, o Farense não conseguiu colocar um travão à 'avalanche ofensiva' da equipa de Daniel Ramos, na Choupana e em Barcelos, Rio Ave e Boavista davam o tudo por tudo para se manter na Liga NOS na próxima temporada.



O Rio Ave conseguiu bater o Nacional (1-2), com uma cambalhota no marcador já em cima do minuto 90+4', com um golo de Carlos Mané, mas fechou a temporada em zona de 'playoff', onde irá disputar com Académica, Arouca ou Vizela a permanência no principal escalão de futebol.



Já o Boavista, que também começou o jogo frente ao Gil Vicente a perder, arrecadou a conquista de mais três pontos com um penálti convertido por Yusupha, aos 88', resultado que bastou para garantir o 13.º posto, ultrapassando Marítimo - que ainda joga com o Sporting - e Portimonense, 14.º e 15.º, respetivamente.

Contas finais e posições definidas

Liga dos Campeões - Sporting e FC Porto (fase de grupos); Benfica (3.ª pré-eliminatória)

Liga Europa - Sporting de Braga (fase de grupos)

Liga Conferência Europa - Paços de Ferreira (3.ª pré-eliminatória) e Santa Clara (2.ª pré-eliminatória)

Playoff - Rio Ave

Despromovidos - Nacional e Farense.