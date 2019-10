É no Famalicão que está o jogador com mais ataques na Liga

Fábio Martins é o jogador com mais ataques na Liga NOS, volvidas que estão as 7 primeiras jornadas da competição. Segundo os dados divulgados pela Liga, o avançado do Famalicão (clube que lidera a prova) contabiliza 60 ataques - uma média de 8,57 ações ofensivas por jogo.O avançado natural de Canelas, que se encontra em Famalicão emprestado pelo Sp. Braga, marcou 4 golos e fez três assistências nos 7 jogos em que alinhou.O pódio dos jogadores com mais ataques completa-se com Welinton Júnior e Mohammadi, ambos do Aves, com 57 e 56, respetivamente. Neste caso têm ambos mais um jogo disputado, em função do encontro antecipado entre o Aves e o Tondela, referente à 8.ª jornada da competição.Na 4.ª posição surge Rafa, do Benfica (55 ataques), seguido de Bilel, do Moreirense (51).