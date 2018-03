Continuar a ler

Problemas com a justiça



De resto, os problemas dos presidentes dos três grandes com a justiça também mereceram uma menção do 'El País'. "Vieira por branqueamento, Pinto da Costa por associação criminosa e Bruno de Carvalho por tráfico de influências", recorda o jornal espanhol, sublinhando que muitas das acusações "não resultam em nada mas servem para aquecer as discussões dos adeptos de um lado e do outro."



O caso dos emails e ainda os vouchers não foram esquecidos pelo 'El País' como mais exemplos deste futebol fértil em acontecimentos fora das quatro linhas. Já dentro de campo, o vídeo-árbitro, "após um começo prometedor, agitou ainda mais as águas e os árbitros que visionam as câmaras já são tão famosos como os que estão no relvado", refere o jornal.



A fechar, o diário espanhol traça um paradoxo entre o facto de Portugal viver um momento futebolístico ímpar - com os títulos europeus de futebol e futsal, através dos expoentes máximos Cristiano Ronaldo e Ricardinho - e as disputas que "nascem, crescem e se multiplicam" noutros palcos. De resto, os problemas dos presidentes dos três grandes com a justiça também mereceram uma menção do 'El País'. "Vieira por branqueamento, Pinto da Costa por associação criminosa e Bruno de Carvalho por tráfico de influências", recorda o jornal espanhol, sublinhando que muitas das acusações "não resultam em nada mas servem para aquecer as discussões dos adeptos de um lado e do outro."O caso dos emails e ainda os vouchers não foram esquecidos pelo 'El País' como mais exemplos deste futebol fértil em acontecimentos fora das quatro linhas. Já dentro de campo, o vídeo-árbitro, "após um começo prometedor, agitou ainda mais as águas e os árbitros que visionam as câmaras já são tão famosos como os que estão no relvado", refere o jornal.A fechar, o diário espanhol traça um paradoxo entre o facto de Portugal viver um momento futebolístico ímpar - com os títulos europeus de futebol e futsal, através dos expoentes máximos Cristiano Ronaldo e Ricardinho - e as disputas que "nascem, crescem e se multiplicam" noutros palcos.

O clima de constante 'guerrilha' e polémica no futebol português, aliado à violência fora dos relvados e problemas com a justiça, mereceram um artigo do 'El País'. O conceituado jornal espanhol fez um retrato muito negativo do desporto rei em Portugal - "não haverá no mundo país com futebolistas mais pacíficos e dirigentes mais violentos" -, não tendo problemas em identificar três grandes nomes: Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Bruno de Carvalho."Se o futebol português é um barril de pólvora, não será por causa dos futebolistas nem dos árbitros. O presidente da FPF aponta, em grande parte, aos dirigentes dos clubes e, fundamentalmente, aos três dominantes: Benfica, FC Porto e Sporting, com os seus respetivos presidentes-incendiários Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Bruno de Carvalho", pode ler-se no artigo, onde é traçado um retrato do futebol português através de alguns exemplos destes exageros fora de campo: os incidentes entre adeptos num recente V. Guimarães-Sp. Braga, as críticas ao árbitro do presidente do Tondela após a derrota com o Sporting com golo aos 90'+9, o papel dos diretores de comunicação ou "braços-armados dos presidentes" nas "acusações contra os inimigos" e ainda os comentadores afetos a cada um dos três grandes, "cujo propósito de cada é discutir com o rival e sobre o árbitro."