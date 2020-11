eLiga Portugal está de volta e com transmissão televisiva

A eLiga Portugal, competição de eSports organizada pela Liga Portugal, está de regresso para a terceira época e logo com uma novidade: todos os encontros serão transmitidos pela Sport TV.





Esta prova, refira-se, é licenciada como Qualificador Oficial de Liga do Fifa Global Series 21, e será disputada por 17 emblemas da Liga NOS, sendo que FC Porto, Nacional e Farense serão estreias absolutas. O sorteio, refira-se, está marcado para esta quinta-feira a partir das 19h15.Em 2020/21 o valor total dos prémios aumentou para 50 mil euros e nestes estão incluídos os Welcome Bonus e o prémio de Melhor Marcador. Além disso, o formato também mudou e a competição será dividida em três temporadas: Inverno, Primavera e Grande Final. Nas duas primeiras, além de serem consagrados os respetivos vencedores, serão atribuídos pontos para o apuramento de quatro equipas para a Grande Final, que será disputada em formato presencial e cuja sociedade desportiva vencedora será indicada para o playoff de acesso ao qualificador europeu do Fifa Global Series.Os encontros serão disputados na plataforma Playstation 4, no Modo FUT do jogo FIFA 21, e terão início a 10 de novembro, com o pontapé de saída da Temporada Inverno.