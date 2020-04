Elvas disponível para receber a reta final da Liga

O presidente da Câmara Municipal de Elvas colocou à disposição da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol os equipamentos desportivos do município para a realização de jogos dos campeonatos profissionais. Tudo em nome da "solidariedade".





"Temos campos com relva natural e também relvados sintéticos e estão disponíveis se houver essa necessidade", sublinhou Nuno Mocinha em declarações a, garantindo que os equipamentos estão nas melhores condições: "Temos o estádio de atletismo com um relvado natural praticamente novo, colocado em outubro". Para o edil de Elvas, esta "seria uma boa oportunidade para ver o melhor do futebol português de volta ao território alentejano".