Equipas vão ser testadas nas 24 horas antes de cada jogo

Daqui para a frente, as equipas vão ser testadas uma vez antes de cada encontro no resto da Liga. A equipa de especialistas de saúde da Federação Portuguesa de Futebol esteve reunida com a Direção-Geral de Saúde, chegando a acordo sobre o facto de as formações serem submetidas ao rastreio de covid-19 nas 24 horas antes de cada partida.





Inicialmente, o plano desenhado pela DGS defendia que era necessário haver um teste 48 horas antes do encontro e outro o mais perto possível do arranque do mesmo. Assim, a solução final passa a ser apenas um nas 24 horas antes da partida, algo que se explica pelo facto de os jogos terem todos um intervalo muito curto, pelo que fazer somente um exame à covid-19 foi considerado suficiente e ideal.