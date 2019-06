O jornal espanhol 'AS' revela esta terça-feira que o jovem avançado Dani Gómez, de 20 anos, que na temporada passada representou o Real Madrid Castilla, conta com "várias propostas interessantes" de vários clubes europeus, tanto de equipas dos segundos escalões ingleses e italianos, mas também de formações de primeira linha da Holanda e Portugal.O diário do país vizinho não adianta o nome das equipas interessadas no avançado, mas refere que a opção portuguesa agrada bastante ao jogador, especialmente pelo facto de ser próximo de Espanha, algo que facilitaria a sua exposição, mas também o facto de em Portugal se terem revelado vários avançados de topo, tais como Falcão, Jackson, Jonas, Cardozo ou Bas Dost.