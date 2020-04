Especialista critica uso do lay-off

João Leal Amado, especialista em Direito laboral e desportivo, condenou a utilização do lay-off por parte de algumas entidades. "É discutível se os clubes preenchem os requisitos legais para recorrerem ao lay-off. Mas não vou discutir isso aqui. Acima disso, parece-me que o recurso a esta figura, na presente conjuntura, surge como uma autêntica bizarria", começou por dizer, citado no site do Sindicato dos Jogadores.

O professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra acrescentou que os clubes que pretendem optar por essa medida não estão a analisar bem a situação. "O contrato de trabalho suspenso fica, como por vezes se diz, em estado de ‘hibernação jurídica’. Querem colocar os jogadores em hibernação? O clubes só estão a ver metade do lay-off, aquele segmento que lhes agrada, de deixarem de pagar boa parte do salário aos jogadores (...) Mas também liberta o jogador-trabalhador de muitas das suas obrigações para com o seu clube", referiu.