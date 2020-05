Especialistas da FPF vão definir calendário definitivo de exames

Com o calendário da Liga definido - só falta mesmo conhecer a distribuição da última jornada -, a equipa de especialistas de saúde da Federação Portuguesa de Futebol vai agora reunir-se para definir o calendário de testes à covid-19 durante o resto do campeonato.





Já havia indicações gerais quanto às recomendações a seguir, com testes antes de cada jogo, mas as equipas vão ficar com esse plano totalmente definido para saberem quando têm de ser realizados esses rastreios.