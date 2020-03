Especialistas em bolas paradas vão a exame nos Açores

No relvado do Estádio de São Miguel vão estar duas das melhores equipas do principal escalão do futebol português no que a bolas paradas diz respeito. O FC Porto é a formação mais eficaz neste aspeto - dos 47 golos que leva, 18 surgiram a partir de esquemas táticos - enquanto o Santa Clara vai buscar metade dos remates certeiros (9 golos de bola parada num total de 18).

Um aspeto que certamente terá peso fundamental no desenrolar do jogo de hoje, como reconheceu o próprio João Henriques. "É um momento em que o FC Porto é muito forte, tal como nós. Temos de continuar a ser competentes", destacou o treinadores dos insulares. Neste particular, o médio Lincoln ganha especial destaque no lado do Santa Clara, sendo o principal responsável pelos cantos e livres, enquanto Alex Telles tem o mesmo papel ao serviço dos azuis e brancos.