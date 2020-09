Está confirmado: Santa Clara-Gil Vicente terá público nas bancadas

Está confirmado: o Santa Clara-Gil Vicente, que se realiza este sábado, em Ponta Delgada, vai ter público nas bancadas, sabe Record.





As autoridades de saúde deram o OK à presença dos adeptos no jogo da 3.ª jornada da Liga NOS mas, de forma a garantir o distanciamento necessário, será necessário o espaçamento de quatro cadeiras entre os lugares a ocupar.O público será igualmente identificado.Já no que diz respeito à distribuição dos adeptos nas bancadas, as autoridades de saúde sugerem que haja uma revisão do pedido, uma vez que na proposta apresentada não foi contemplada a utilização da bancada norte - face ao atual contexto, poderá ser uma mais valia na distribuição do público, com mais zonas de entrada e saída.