Estádio do Bessa e Estádio Cidade de Barcelos também aprovados pela DGS

O Estádio do Bessa e o Estádio Cidade de Barcelos foram aprovados pela Direção-Geral da Saúde, aumentando assim para 12 o número de recintos que poderão acolher os restantes jogos da Liga NOS.





- Cidade do Futebol- Estádio Capital do Móvel- Estádio D. Afonso Henriques- Estádio do Dragão- Estádio João Cardoso- Estádio José Alvalade- Estádio do Marítimo- Estádio Municipal de Braga- Estádio do Sport Lisboa e Benfica- Portimão Estádio- Estádio do Bessa- Estádio Cidade de Barcelos