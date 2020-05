Estádio do Paços de Ferreira junta-se à lista de recintos aprovados para ter jogos da Liga NOS

O Estádio do Paços de Ferreira foi, esta quarta-feira, aprovado para receber os jogos da Liga NOS até final da temporada, informou durante a noite de hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.





Com mais esta adição, são já dez o número de recintos autorizados: Cidade do Futebol, Estádio D. Afonso Henriques, Estádio do Dragão, Estádio João Cardoso, Estádio José Alvalade, Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Portimão Estádio e Capital do Móvel.A Autoridade de Saúde do ACES Vale do Sousa Norte informou esta noite a FPF de que emitiu parecer favorável à utilização do Estádio Capital do Móvel em jogos da Liga NOS.A autorização favorável foi conferida depois das visitas efetuadas e da documentação recebida.Assim, FPF e Liga Portugal informam que os seguintes 10 estádios estão autorizados a receber jogos no regresso da Liga NOS:- Cidade do Futebol- Estádio Capital do Móvel- Estádio D. Afonso Henriques- Estádio do Dragão- Estádio João Cardoso- Estádio José Alvalade- Estádio do Marítimo- Estádio Municipal de Braga- Estádio do Sport Lisboa e Benfica- Portimão Estádio