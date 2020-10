Estádio São Miguel com "tudo a postos" para receber adeptos no Santa Clara-Gil Vicente

Hoje, sábado, dia 3 de outubro de 2020, prepara-se para vir a ser um dos dias mais importantes para o desporto nacional. O Estádio São Miguel, que serve como recinto do Santa Clara, irá receber os primeiros adeptos (serão 1000) a regressar às bancadas após o Leixões-Farense, da jornada 24 da LigaPro, referente à época 2019-20, encontro que data a última presença de público nas bancadas de um jogo de futebol profissional.





Com várias restrições à mistura, como, por exemplo, a "utilização obrigatória de máscara" de proteção individual, a proibição de contato físico, o distanciamento social (5 cadeiras a separar cada adepto, mesmo que pertençam ao mesmo agregado familiar) ou até mesmo a proibição de troca de lugares serão algumas das normas que a Liga, em notícia publicada no sítio oficial do organismo, aproveitou para clarificar os adeptos que marcarão hoje presença no Santa Clara-Gil Vicente, a contar para a 3.ª jornada da Liga NOS.Para além das restrições acima mencionadas, a Liga assinala a importância de os adeptos presentes no estádio São Miguel deslocarem-se através de "os circuitos devidamente assinalados", que deverão "ser cumpridos", assim como "as indicações dadas pelo speaker".