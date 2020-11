Estádios de Benfica, Sp. Braga e Portimonense têm os melhores relvados da Liga

O Estádio da Luz, o Municipal de Braga e o Estádio Municipal de Portimão são os três que apresentam os melhores relvados da Liga NOS, segundo revelou esta segunda-feira o organismo que regula o campeonato nacional.





"O destaque vai para o relvado do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, que regista o maior acumulado da época (20.00), até ao momento, uma vez que registou nota máxima em todos os quatro encontros já disputados neste recinto. Também com nota máxima seguem os relvados do Estádio Municipal de Braga (SP. Braga) e do Portimão Estádio (Portimonense), pese embora estes dois tapetes verdes tenham recebido apenas três jogos, pelo que o seu acumulado é de 15.00, respetivamente, neste preciso momento", refere o comunicado divulgado hoje pela Liga.Já o relvado do Estádio do Marítimo, no Funchal, que recebeu uma classificação média de apenas 2,70 valores nos três encontros de que já foi palco na presente temporada.