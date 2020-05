Estádios do Rio Ave e do Aves aprovados pela DGS

O Rio Ave e o Aves vão poder jogar nas suas próprias casas na reta final da temporada, depois dos respetivos estádios terem sido aprovados pela Direção-Geral de Saúde, na sequência das vistorias feitas por elementos da Administração Regional de Saúde do Norte.





Segundo a nota emitida pela FPF, o Aves ficará proibido de utilizar o sistema de ar condicionado na zona técnica. Já o Rio Ave, recorde-se, tinha feito alguns ajustes no recinto, com obras para ampliar o espaço no balneário das equipas visitantes.No caso do Estádio do Aves, o próprio clube já havia antecipado este desfecho , quando revelou, na passada sexta-feira, que o recinto tinha recebido luz verde. Mas só agora essa decisão foi tornada oficial pelas autoridades.