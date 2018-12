Estádios encheram este domingo como nunca nesta década

Este domingo foi o melhor dia da última década em termos de espectadores nos estádios portugueses. No total, os quatro recintos da Liga NOS onde houve partidas somaram 135.252 adeptos.A maior assistência teve lugar no Estádio da Luz, onde 57.482 pessoas viram o Benfica-Sp. Braga. Seguiu-se o FC Porto-Rio Ave com 48.208 adeptos no Estádio do Dragão. Já o V. Guimarães recebeu o Sporting no Estádio D. Afonso Henriques perante 27.435 espectadores. Os restantes 2.127 assistiram ao Nacional-Chaves no Estádio da Madeira.Recuando no tempo, só a 20 de maio de 2007 houve um registo superior, com 152.981 adeptos nas bancadas.2017-18: 13 de maio. 74 851 adeptos2016-17: 13 de maio. 64 591 adeptos2015-16: 15 de maio. 83 663 adeptos2014-15: 17 de maio. 90 776 adeptos2013-14: 04 de maio. 83 129 adeptos2012-13: 19 de maio. 96 642 adeptos2011-12: 05 de maio. 108 947 adeptos2010-11: 08 de maio. 111 166 adeptos2009-10: 02 de maio. 101 770 adeptos2008-09: 24 de maio. 73 247 adeptos2007-08: 11 de maio. 116 141 adeptos2006-07: 20 de maio. 152 981 adeptos