Fábio Coentrão suspenso por dois jogos por declarações após jogo com o Benfica

Fábio Coentrão, de 31 anos, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos de suspensão. Em causa estão as declarações do defesa-esquerdo no final do jogo entre Rio Ave e Benfica, referente à penúltima jornada da temporada passada, disputada a 12 de maio.e a esta suspensão acresce ainda o pagamento de uma multa no valor de 1.910 euros."Vocês viram. Voltámos a fazer um bom jogo frente a uma boa equipa, mas agora que estamos no fim, olho para trás e vejo que é complicado jogar nestes clubes em que estou agora, com muito orgulho, atenção! Mas torna-se mais complicado ganhar jogos. No lance do 2-0 há uma falta evidente. Por que é que os árbitros não têm coragem de fazer às equipas pequenas o mesmo que fazem às grandes? Se é falta, tem de marcar falta! Ponto final! Assim mais complicado se torna, mas pronto, o nosso futebol, infelizmente, está assim. Demonstrámos que somos uma boa equipa. Tenho muita pena de não tirar pontos ao Benfica", foram as palavras que originaram o castigo.O internacional português está, até ao momento, sem clube depois de ter terminado o seu vínculo com o Rio Ave. Assim sendo, Coentrão vai cumprir o castigo quando voltar a jogar em Portugal.