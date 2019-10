Fábio Espinho bisa no regresso ao Bessa

Depois do 4-1 sofrido no Estádio do Mar, perante o Leixões, o Boavista perdeu pelos mesmos números, este sábado, diante do Feirense, no Bessa. O destaque vai para Fábio Espinho que, no regresso à casa do seu ex-clube, fez o gosto ao pé em duas ocasiões.





Lito optou por fazer alinhar os titulares esta manhã, uma vez que os menos utilizados tinham jogado, ontem, com o Leixões. As panteras até marcaram primeiro, por intermédio de Mateus, mas o bis de Fábio Espinho e golos de João Victor e Boupendza fecharam o resultado para os fogaceiros.