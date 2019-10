Fábio Martins eleito melhor avançado do mês de setembro

Fábio Martins foi eleito o melhor avançado a atuar na Liga NOS no mês de setembro, numa votação feita pelos treinadores principais do escalão maior do futebol português.





O jogador do Famalicão, que foi totalista nos três jogos que o atual líder da Liga disputou neste período e esteve diretamente envolvido em quatro dos nove golos da sua equipa, com duas assistências e dois golos apontados, somou 22,58% dos votos dos técnicos.Na segunda posição ficou Zé Luís, do FC Porto, (20,97%), com Rafa, do Benfica, (12,10%) a fechar o pódio.