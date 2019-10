Fábio Martins eleito melhor jogador da Liga NOS em setembro

O futebolista Fábio Martins, que alinha no Famalicão, foi eleito melhor jogador do mês de setembro do campeonato português de futebol, revelou esta sexta-feira o organismo que rege os campeonatos profissionais, em comunicado.O extremo, de 26 anos, que assinou dois golos e fez duas assistências em três jogos durante o último mês, arrecadou 31,40% dos votos e bateu o avançado cabo-verdiano Zé Luís, do FC Porto (8,87%), e Rafa, do Benfica (7,26%).Fábio Martins já tinha sido nomeado o melhor avançado do mês, numa lista de distinções dominada pelo Famalicão. João Pedro Sousa foi considerado o melhor treinador, o argentino Nehuén Pérez o melhor defesa e Rúben Lameiras apontou o golo do mês.Bruno Fernandes, do Sporting, e o argentino Marchesín, do FC Porto, venceram nas categorias de melhor médio e melhor guarda-redes, respetivamente.Fábio Martins, que está no Famalicão, atual líder da Liga NOS, por empréstimo do Sporting de Braga, sucedeu a Pizzi, do Benfica, que foi nomeado o melhor jogador da prova durante o mês de agosto.A votação para o melhor jogador do mês do campeonato português é feita pelos 18 treinadores principais da competição.No segundo escalão, o médio Daniel Bragança, que alinha no Estoril Praia por empréstimo do Sporting, arrecadou o prémio de melhor jogador em setembro.