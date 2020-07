Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o Benfica-Boavista

Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para apitar o encontro entre Benfica e Boavista, que terá lugar no Estádio da Luz, no próximo sábado, dia 4, a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS. Esta que é a primeira nomeação do árbitro leiriense, depois de ter sido testado positivo à Covid-19, num encontro que terá ainda o auxílio de Nuno Pereira e Pedro Martins (assistentes) e de António Nobre (VAR).





O Conselho de Arbitragem divulgou ainda as nomeações para os restantes encontros da próxima jornada do campeonato português que se realizam entre os dias 3 e 4 de julho. Veja aqui a lista.Árbitro: Carlos XistraAssistentes: Jorge Cruz e Marco Vieira4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Venâncio ToméÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Manso4.º árbitro: João BentoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e António Godinho4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Vasco SantosAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Nuno Pereira e Pedro Martins4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: António NobreAVAR: Paulo SoaresÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nélson Cunha