Fabril também teve um falso positivo antes de defrontar o FC Porto na Taça de Portugal

O Fabril teve um caso antes do jogo para a Taça de Portugal com o FC Porto de um falso positivo. Na altura, os testes realizados antes do encontro confirmaram a infeção em todos os elementos que já tinham sido identificados como portadores do vírus, mas um deles (um jogador) deu negativo e acabou por ser reintegrado na equipa.





Recorde-se que o Sporting revelou que Sporar e Nuno Mendes são falsos positivos e que por isso vão ser integrados na equipa que hoje defronta o FC Porto, em Leiria, na meia-final da Taça da Liga.O FC Porto ameaçou repensar a presença no jogo por considerar que os leões estão a "cometer um crime público".