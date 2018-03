Baliza a zeros. Este foi o terceiro jogo consecutivo do Benfica, em casa, sem sofrer golos, a contar para a Liga, o que iguala a melhor série com a baliza inviolável dos encarnados no Estádio da Luz esta temporada.

Melhor série vitoriosa. As águias somam e seguem, tendo atingido a sexta vitória consecutiva da época, a melhor série de 2017/18. O recorde foi fixado no início da temporada, com quatro triunfos seguidos.

