Famalicão apresenta-se aos sócios com triunfo sobre o Rio Ave

Foi com cerca de meia casa no Estádio Municipal que o Famalicão se apresentou aos sócios e adeptos. Numa partida frente ao Rio Ave, o conjunto comandado por João Pedro Sousa foi quase sempre melhor e venceu por 2-1.Apresentando-se num 4-3-3 com nove novidades em relação à temporada passada, o Famalicão começou praticamente a ganhar. Beneficiando do génio de Rúben Lameiras, que assistiu Anderson de calcanhar, o conjunto minhoto colocou-se em vantagem à passagem do minuto 11. Com Fábio Martins, Guga e Pedro Gonçalves também em evidência, o Famalicão conseguiu controlar o desenrolar dos acontecimentos e chegou ao intervalo na frente do marcador.Depois de um final de primeira parte com muitas picardias entre os jogadores de ambas as equipas, os segundos 45 minutos começaram de forma mais tranquila e com o Rio Ave a tentar reagir. Os pupilos de Carlos Carvalhal podiam ter chegado ao empate por intermédio de Tarantini, mas só depois de uma boa combinação entre Mané e Bruno Moreira o fizeram. O primeiro assistiu o segundo que, na cara de Defendi, não vacilou.O Famalicão voltou a assumir as rédeas do encontro, tendo Guga Rodrigues reservado uma surpresa para os adeptos na reta final do encontro. À passagem do minuto 72, o médio de 22 anos desferiu um potente remate de pé esquerdo, batendo Kieszek.Até ao fim da partida, destaque para a estreia de João Neto pelo conjunto recém-promovido à Liga NOS. As duas equipas preparam-se agora para o arranque oficial da temporada.