Famalicão-Benfica abre Liga NOS 2020/21: conheça os horários das três primeiras jornadas

O duelo entre Famalicão e Benfica vai ser o encontro inaugural da Liga NOS 2020/21, anunciou esta quarta-feira a Liga Portugal num comunicado no qual revelou as datas e horas das três primeiras rondas do campeonato nacional. A partida entre minhotos e águias joga-se a 18 de setembro, pelas 19 horas, um dia antes das dos rivais diretos: o Sporting recebe o Gil Vicente pelas 18h30 e o FC Porto o Sp. Braga às 21.





Sexta-feira, 18 de setembroFC Famalicão - SL Benfica, 19h00 – Sport TVVitória SC - Belenenses, 21h15 – Sport TVSábado, 19 de setembroCD Nacional - Boavista FC, 16h00 – Sport TVSporting CP - Gil Vicente FC, 18h30 – Sport TVFC Porto - SC Braga, 21h00 – Sport TVDomingo, 20 de setembroSanta Clara - Marítimo M., 16h00 - Sport TVMoreirense FC - SC Farense, 18h30 – Sport TVCD Tondela - Rio Ave FC, 21h00 – Sport TVSegunda-feira, 21 de setembroPortimonense - FC P. Ferreira, 19h45 – Sport TVSexta-feira, 25 de setembroSC Braga - Santa Clara, 20h30 – Sport TVSábado, 26 de setembroMarítimo M. - CD Tondela, 15h30 – Sport TVSL Benfica - Moreirense FC, 18h30 - BTVBoavista FC - FC Porto, 21h00 – Sport TVDomingo, 27 de setembroSC Farense - CD Nacional, 15h30 – Sport TVGil Vicente FC – Portimonense, 16h00 – Sport TVFC P. Ferreira - Sporting CP, 18h30 – Sport TVRio Ave FC - Vitória SC, 21h00 – Sport TVSegunda-feira, 28 de setembroBelenenses - FC Famalicão, 19h45 – Sport TVSexta-feira, 02 de outubroMoreirense FC - Boavista FC, 19h00 – Sport TVVitória SC - FC P. Ferreira, 21h15 – Sport TVSábado, 03 de outubroSanta Clara - Gil Vicente FC, 16h00 – Sport TVFC Porto - Marítimo M., 18h30 – Sport TVCD Tondela - SC Braga, 21h00 – Sport TVDomingo, 04 de outubroCD Nacional – Belenenses, 15h30 – Sport TVSL Benfica - SC Farense, 18h30 – Sport TVFC Famalicão - Rio Ave FC, 18h30 – Sport TVPortimonense - Sporting CP, 21h00 – Sport TV