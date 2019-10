Famalicão e Rio Ave empatam em jogo de treino com oito golos

Famalicão e Rio Ave, ambos da Liga NOS, empataram esta sexta-feira 4-4, num jogo de treino realizado à porta fechada, no recinto da equipa minhota.Segundo informações prestadas pelos clubes, os golos dos famalicenses foram apontados por Anderson, Guga, Walterson e Toni Martínez, enquanto Matheus Reis, Carlos Mané, Ronan e Nuno Santos marcaram para os vila-condenses.João Pedro Sousa e Carlos Carvalhal, técnicos de Famalicão e Rio Ave, respetivamente, aproveitaram este jogo para ensaiar algumas soluções para os próximos compromissos das suas equipas, na Taça de Portugal.Os famalicenses vão defrontar o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato Portugal, o mesmo escalão onde milita o Condeixa, que será o adversário do Rio Ave.