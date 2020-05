Famalicão tem estádio aprovado e recebe o FC Porto em casa

A Autoridade de Saúde do ACES Ave - Famalicão deu parecer favorável à utilização do Estádio Municipal de Famalicão nos jogos da Liga NOS. O que significa que o emblema famalicense irá, por exemplo, receber o FC Porto em casa e não no Estádio do Dragão, no próximo dia 3 de junho, dia em que regressa o campeonato após a interrupção provocada pela pandemia.



O parecer foi dado no seguimento da documentação recebida e da visita efetuada ao recinto.





Assim, a FPF e a Liga Portugal informam que os seguintes 16 estádios estão autorizados a receber jogos da Liga NOS:Cidade do FutebolEstádio do BessaEstádio Capital do MóvelEstádio Cidade de BarcelosEstádio do Clube Desportivo das AvesEstádio D. Afonso HenriquesEstádio Municipal de FamalicãoEstádio do Rio Ave FCEstádio do DragãoEstádio João CardosoEstádio José AlvaladeEstádio do MarítimoEstádio Municipal de BragaEstádio do Sport Lisboa e BenficaEstádio do BonfimPortimão Estádio