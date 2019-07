Famalicão vence particular nas Aves com golo de Fábio Martins

Um golo de Fábio Martins, aos 57 minutos, garantiu esta quarta-feira a vitória ao Famalicão na visita ao Aves, num encontro particular com várias estreias entre equipas da Liga NOS.Ex-jogador do Sporting de Braga e com passado recente no Aves, Fábio Martins desbloqueou para o Famalicão um jogo intenso, disputado num ritmo alto e de domínio e oportunidades repartidas, com um remate colocado à entrada da área, sem possibilidades de defesa para Beunardeau.Mohammadi e Kevin Yamga foram as estreias promovidas ao onze do Aves, aos quais se juntaria, na segunda parte, Wellinton Júnior, reforço brasileiro contratado por três temporadas ao Coritiba. Toni Martinez, no Famalicão, também teve direito aos primeiros minutos, num ensaio vivido de forma intensa por centenas de apoiantes das duas equipas.O Aves jogou de início com Beunardeau, Mato Milos, Ponck, Adi, Afonso Figueiredo, Mohammmadi, Falcão, Bruno Xavier, Rúben Macedo, Kevin Yamga e Rodrigues. Jogaram ainda Adam, Peu, Miguel Tavares, Estrela e o já citado Wellinton Júnior.O Famalicão, por sua vez, jogou com Defendi, Lionn, Perez, Riccieli, Josh, Gustavo, Guga, Pedro Gonçalvez, Diogo Lameiras, Anderson e Diogo Gonçalves. Atuaram ainda Hugo Gomes, Walterson, Ofori, Fábio Martins, Konate, Toni Martinez, Cafu, Feliz, Luís Rocha e Alex Centelles.