Famalicão vence Santa Clara em teste de pré-temporada

O Famalicão derrotou esta quarta-feira o Santa Clara por 2-1, num encontro de pré-época entre duas equipas da Liga NOS, disputado à porta fechada no Estádio Municipal de Famalicão.De acordo com a nota no site oficial dos famalicenses, a partida chegou ao intervalo empatada, com a equipa minhota a marcar primeiro, num autogolo, aos 14 minutos, e a turma açoriana a responder aos 45+1, num penálti batido por Patrick Vieira.O central Hugo Gomes apontou, aos 74 minutos, na cobrança de um livre direto, o golo que deu a vitória ao Famalicão num embate entre duas equipas que se vão encontrar na primeira jornada do campeonato, no fim de semana de 10 e 11 de agosto, mas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.O Famalicão defronta o Vitória de Guimarães, da I Liga, no próximo ensaio da pré-época, marcado para 14 de julho, o primeiro dia do estágio em Quiaios (Figueira da Foz), enquanto o Santa Clara, que cumpre estágio em Paredes, volta a jogar no dia 13, frente ao Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga.