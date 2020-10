Farense-Rio Ave deverá ter público

A Liga Portugal está a ultimar mais um pacote de jogos da Liga NOS com a presença de público e um deles será o Farense-Rio Ave, jogo da 5.ª jornada agendado para o próximo domingo, às 15 horas, no Estádio Algarve.





Será o primeiro teste piloto realizado em jogos do escalão principal em Portugal continental depois da experiência bem sucedida nos Açores com o Santa Clara-Gil Vicente da terceira ronda (disputado a 3 de outubro), sendo que o clube de São Miguel voltará a ter adeptos na bancada diante do Sporting, no sábado.O critério da escolha dos locais para a realização destes testes piloto prende-se com as zonas geográficas onde o número de casos novos de Covid-19 é menor, surgindo Faro como uma delas.