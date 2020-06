FC Porto aproveita deslize do Benfica e isola-se no topo da Liga NOS

O FC Porto aproveitou da melhor forma o deslize do Benfica em Portimão e, com uma vitória pela margem mínima sobre o Marítimo, isolou-se no topo da tabela da Liga NOS. Valeu o golo de Jesús Corona, mexicano que aparenta estar de pé quente nesta retoma do campeonato nacional. Os dragões até acabaram com menos um elemento, em face da expulsão de Alex Telles, mas aguentaram bem o ímpeto final dos insulares e seguraram a vitória.





Os dragões passam a somar 63 pontos, mais 2 do que o Benfica.